Milano-Cortina il medagliere alle ore 19

Alle 19 il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina mostra ancora una volta la competitività tra le nazioni. La Norvegia guida con 13 medaglie, seguita da Italia e Giappone, entrambe con 11 e 8 totali. La giornata si è infiammata con le gare di martedì 10 febbraio, e i risultati si aggiornano ogni ora.

Roma, 11 feb. (askanews) – Questo il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina aggiornato alle gare di martedì 10 febbraio: 1 Norvegia oro 7 argento 2 bronzo 4 totale 13 2 Svizzera oro 4 argento 1 bronzo 2 totale 7 3 Stati Uniti oro 3 argento 5 bronzo 2 totale 10 4 Germania oro 3 argento 2 bronzo 1 totale 6 5 Svezia oro 3 argento 2 bronzo 1 totale 6 6 Austria oro 2 argento 4 bronzo 0 totale 6 7 Francia oro 2 argento 3 bronzo 2 totale 6 8 Italia oro 2 argento 2 bronzo 7 totale 11 9 Giappone oro 2 argento 2 bronzo 4 totale 8

