Milano-Cortina il medagliere alle ore 18

Alle 18 di martedì 9 febbraio il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina mostra un’Italia che si avvicina alle medaglie, con un totale di 1 oro, 2 argenti e 3 bronzi. La Norvegia guida ancora la classifica con 1 oro, 3 argenti e 2 bronzi, seguita da Svizzera e Stati Uniti. La lotta per le medaglie è serrata e gli atleti italiani continuano a sperare in altri podi nelle prossime gare.

Roma, 9 feb. (askanews) – Questo il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina aggiornato alle ore 18 di martedì 9 febbraio 1 Norvegia oro 3 argento 1 bronzo 2 2 Svizzera oro 3 argento 1 bronzo 0 3 Stati Uniti oro 2 argento 0 bronzo 0 4 Austria oro 1 argento 3 bronzo 0 5 Italia oro 1 argento 2 bronzo 6 6 Giappone oro 1 argento 2 bronzo 1 7 Germania oro 1 argento 1 bronzo 1 8 Francia oro 1 argento 1 bronzo 0 Rep. Ceca oro 1 argento 1 bronzo 0 Svezia oro 1 argento 1 bronzo 0

