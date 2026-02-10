Milano-Cortina il medagliere alle 17.30
Alle 17.30 il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina si aggiorna con nuove assegnazioni. Le competizioni continuano a portare medaglie a Italia e altri paesi, mentre gli atleti si impegnano per migliorare i loro risultati. La corsa alle medaglie resta aperta e gli appassionati seguono con attenzione ogni sviluppo.
Roma, 10 feb. (askanews) – Questo il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina aggiornato alle ore 17.30 di martedì 10 febbraio 1 Norvegia oro 6 argento 1 bronzo 4 totale 11 2 Svizzera oro 3 argento 1 bronzo 1 totale 5 3 Austria oro 2 argento 3 bronzo 0 totale 5 4 Italia oro 2 argento 2 bronzo 7 totale 11 5 Giappone oro 2 argento 2 bronzo 3 totale 7 6 Germania oro 2 argento 2 bronzo 1 totale 5 6 Stati Uniti oro 2 argento 2 bronzo 1 totale 5 6 Svezia oro 2 argento 2 bronzo 1 totale 5 9 Francia oro 1 argento 2 bronzo 0 totale 3 10 Paesi Bassi oro 1 argento 1 bronzo 0 totale 2 10 Repubblica Ceca oro 1 argento 1 bronzo 0 totale 2
Alle 18 di martedì 9 febbraio il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina mostra un’Italia che si avvicina alle medaglie, con un totale di 1 oro, 2 argenti e 3 bronzi.
Medaglia di bronzo per l'Italia del curling ai Giochi di Milano Cortina. La coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner, oro quattro anni fa a Pechino, chiude al terzo posto nel doppio misto battendo la Gran Bretagna 5-3 EPA/JEAN-CHR - facebook.com facebook
