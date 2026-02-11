Milano-Cortina Ghali senza vergogna | ecco su cosa tace

Ghali si è scagliato contro quanto è successo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, senza però parlare di quello che è successo nel 2024. Il rapper ha espresso il suo disappunto, ma ha evitato di menzionare i fatti passati. La sua presa di posizione ha suscitato qualche sorpresa tra chi conosce bene la vicenda.

Ghali si lamenta di quanto accaduto alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ma nulla dice invece su quanto accaduto nel 2024. Come ricorda il Tempo, all'epoca - era febbraio del 2024 - il cantante milanese di origine tunisina ricevette un premio dall'Api, Associazione Palestinesi in Italia, il cui capo indiscusso era Mohammad Hannoun, ora indagato dalla Procura di Genova con l'accusa di essere all'apice della presunta "cellula" italiana di Hamas. Ghali fu omaggiato dall'associazione per "aver utilizzato la tua piattaforma e la tua canzone 'Casa Mia' per diffondere un messaggio significativo agli spettatori di Sanremo".

