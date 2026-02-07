La sinistra attacca il governo e la Rai per la copertura della performance di Ghali a Milano durante l’apertura delle Olimpiadi invernali. I social si scatenano, criticando la scelta di mostrare il rapper sul palco dello stadio San Siro. La polemica si infiamma, mentre l’artista si difende dicendo di essere “mai inquadrato”. La tensione tra politica, media e pubblico si accentua in un momento di grande visibilità internazionale.

Da sinistra piove fango su Milano-Cortina per colpire il governo. Venerdì sera, a cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali ancora in corso, i social si ribellano per la copertura data dalla Rai alla perfomance di Ghali sul palco dello stadio San Siro di Milano. Il rapper dopo la polemica della vigilia in cui aveva raccontato che l'organizzazione gli aveva proposto di recitare alcuni versi contro la guerra in diverse lingue, ma, ha scritto su Instagram, "quella araba all'ultimo era di troppo". Alla fine Ghali al Meazza ha recitato la poesia sulla pace Promemoria di Gianni Rodari in italiano, francese e inglese, ma secondo parte del popolo social la regia della Rai non avrebbe mai inquadrato da vicino il rapper italo-tunisino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ghali "mai inquadrato": a cosa si attacca la sinistra, fango su Milano Cortina e governo

Approfondimenti su Milano Cortina

La presenza di Ghali durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina ha scatenato un acceso dibattito sui social.

A poche settimane dall’inizio dei Giochi invernali Milano-Cortina, la polemica sulla presenza di agenti ICE negli eventi si intensifica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Proteste social dopo l'esibizione di Ghali alle Olimpiadi: La Rai non l'ha mai nominato, né inquadrato da vicinoIl rapper ha interpretato a San Siro versi di Gianni Rodari accompagnati da una coreografia di ragazzi che ha disegnato una colomba umana. Ma in apertura ... huffingtonpost.it

Ghali e le polemiche sulla sua esibizione nella cerimonia di Milano-Cortina 2026Cerimonia Olimpiadi 2026, tra i protagonisti con uno show di grande impatto è stato Ghali, cantate di fama nazionale che però non è mai stato inquadrato in primo piano. Ipotesi censura. notizie.it

