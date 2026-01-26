Milano-Cortina scoppia il caso Ghali | cosa è successo

Il caso Ghali a Milano-Cortina 2026 ha attirato l’attenzione. Il rapper, previsto tra i protagonisti della Cerimonia d’Apertura a San Siro il 6 febbraio, ha dichiarato che il suo pensiero personale non sarà espresso durante l’evento. Questa decisione ha suscitato discussioni sul ruolo degli artisti e sulla libertà di espressione in occasioni ufficiali come i Giochi Olimpici.

Ghali sarà tra i protagonisti della Cerimonia d’Apertura di Milano Cortina 2026 (il 6 febbraio a San Siro, dalle ore 20), ma il suo pensiero "non sarà espresso sul quel palco". A dirlo è stato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, delegato per la Struttura di missione per gli anniversari nazionali, nel corso della presentazione delle iniziative patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Giorno della Memoria. "Le caratteristiche della cerimonia di apertura sono" centrate "sul rispetto. Questo azzera i rischi di libera interpretazione. La scelta degli artisti si associa anche alla scelta delle performance, sicuramente su quel palcoscenico, al di là del vissuto di ogni artista, non ci saranno equivoci sull'indirizzo di carattere ideale, culturale e anche etico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano-Cortina, scoppia il caso Ghali: cosa è successo Approfondimenti su milano cortina Olimpiadi Milano-Cortina, scoppia il caso Hockey. Usa e Canada pronte a rinunciare: i motivi Il caso delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si fa più complesso con il rischio di rinuncia delle nazionali di hockey di Stati Uniti e Canada. Ghali si esibirà alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina Ghali sarà tra gli artisti che si esibiranno alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su milano cortina Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, scoppia il caso Barbara Pedrotti (e non solo): giornalisti Raisport in agitazione; Bagarinaggio per i biglietti delle Olimpiadi di Milano Cortina, l’Agcom avvia due procedimenti; Olimpiadi, l'ipotesi che l'Ice di Trump arrivi in Valtellina; Olimpiadi Milano-Cortina, operazione anti-bagarinaggio: prezzi gonfiati fino al 236%. Olimpiadi Milano-Cortina, Fontana: Ice presente solo per sicurezza. E scoppia la polemicaSecondo il presidente di Regione Lombardia l’Ice servirà per proteggere il vicepresidente americano Vance e il segretario Rubio ... milanofinanza.it Olimpiadi Milano?Cortina 2026: agenti Ice in Italia? Piantedosi risponde alle criticheOlimpiadi di Milano-Cortina 2026: gli agenti Ice potrebbero affiancare le forze italiane tra sicurezza diplomatica e polemiche internazionali. notizie.it Milano-Cortina, la combinata nordica vietata alle donne. I doppi standard del sistema olimpico x.com "In riferimento alle notizie circolate sulla presunta presenza di agenti dell'Ice statunitense in occasione dei Giochi olimpici Milano-Cortina 2026, si precisa che il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo a una domanda dei giornalisti, c - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.