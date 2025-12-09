Dominik Paris andrà avanti anche dopo Milano Cortina 2026? C’è un indizio decisivo

Dominik Paris, figura di spicco dello sci alpino italiano, ha conquistato numerosi successi tra cui un titolo mondiale e 24 vittorie in Coppa del Mondo. Con una carriera ricca di traguardi, si interroga sul suo futuro dopo Milano Cortina 2026, alimentando aspettative e curiosità sul suo eventuale proseguimento in attività. Un possibile indizio potrebbe svelare i suoi piani futuri.

Dominik Paris ha scritto splendide pagine della storia dello sci alpino italiano: si è laureato Campione del Mondo in superG nel 2019, ha vinto ben 24 gare in Coppa del Mondo ed è salito sul podio in 50 occasioni nel massimo circuito internazionale itinerante. Il fuoriclasse altoatesino ha regalato tantissime perle nella velocità, esaltandosi al meglio in discesa libera e ottenendo grandi risultati in superG, rappresentando un faro luminosissimo per l’intero movimento. Le ultime due gioie sono datate 7 e 9 marzo a Kvitfjell (Norvegia), ma come dimenticare le sei apoteosi a Bormio e i grandi trionfi a Kitzbuehel (poker memorabile), due dei grandi templi del Circo Bianco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dominik Paris andrà avanti anche dopo Milano Cortina 2026? C’è un indizio decisivo

