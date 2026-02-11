Milano-Cortina detta tendenza | i look rilassati da montagna conquistano tutte

Questo weekend, in molte città italiane, si vede un modo di vestire diverso. Le persone optano per look comodi e informali, tipici delle vacanze in montagna. La tendenza arriva dalla Milano-Cortina, che ha dato il via a questa moda rilassata, fatta di maglioni morbidi, pantaloni comodi e cappelli caldi. Non sono più solo le atlete a sfoggiare questi outfit, anche star e appassionati di moda scelgono di vestirsi così, portando il trend anche in città.

Dalle piste all’après ski, il weekend in quota è cozy-chic. La Milano-Cortina ha acceso i riflettori sullo stile da montagna, trasformando i look invernali in un vero fenomeno fashion che sta spopolando non solo tra le atlete, ma anche tra fashion addicted e volti noti della Tv. Complice l’atmosfera delle località alpine, tra neve scintillante e chalet dal fascino nordico, l’abbigliamento da montagna si evolve e diventa protagonista anche fuori dalle piste, dettando nuove regole di stile per i weekend ad alta quota. Tra aria frizzante, luci della sera e programmi che spaziano dalla baita all’après ski, il weekend in montagna richiede un solo requisito, sentirsi impeccabili senza rinunciare al piacere della comodità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

La moda da montagna si fa strada tra le fashion addicted.

Gli azzurri del biathlon salgono sul podio a Milano-Cortina.

