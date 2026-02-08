Milano-Cortina l’Italia vince anche nel Biathlon | gli Azzurri conquistano l’argento
Gli azzurri del biathlon salgono sul podio a Milano-Cortina. Nel quartetto, Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi ottengono un argento che conferma la buona forma della squadra. La Francia vince, ma l’Italia conquista comunque la sua sesta medaglia ai Giochi Invernali. Una prova di carattere e determinazione per gli atleti italiani.
Il quartetto Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi conquista il secondo posto dietro la Francia. È la sesta medaglia per gli azzurri ai Giochi Invernali L’Italia del biathlon brilla ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Infatti, la staffetta mista 4×6 km regala agli azzurri una medaglia d’argento al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di emozioni ad Anterselva. Il quartetto formato da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ha chiuso alle spalle di una Francia apparsa indiscutibilmente perfetta, fermando il cronometro con un ritardo di 25 secondi dal tempo vincente di 1h04’15”5. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
