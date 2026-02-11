Milano-Cortina detta tendenza | i look da montagna conquistano anche le fashion addicted

La moda da montagna si fa strada tra le fashion addicted. A Milano-Cortina, il weekend in quota diventa sempre più un trend, con look cozy-chic che conquistano anche chi non scia. Le tendenze invernali si spostano dalle piste agli appuntamenti cittadini, portando stile e praticità anche nelle città. Un modo nuovo di interpretare il freddo, che sta prendendo piede tra le appassionate di moda e non solo.

Dalle piste all’après ski, il weekend in quota è cozy-chic. La Milano-Cortina ha acceso i riflettori sullo stile da montagna, trasformando i look invernali in un vero fenomeno fashion che sta spopolando non solo tra le atlete, ma anche tra le fashion addicted. Complice l’atmosfera delle località alpine, tra neve scintillante e chalet dal fascino nordico, l’abbigliamento da montagna si evolve e diventa protagonista anche fuori dalle piste, dettando nuove regole di stile per i weekend ad alta quota. Tra aria frizzante, luci della sera e programmi che spaziano dalla baita all’après ski, il weekend in montagna richiede un solo requisito, sentirsi impeccabili senza rinunciare al piacere della comodità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

