Movie Look Addicted | sulle fashion inspo Regencycore di Bridgerton 4 da copiare subito

La quarta stagione di Bridgerton arriva oggi su Netflix alle 9:00. I fan aspettano da mesi e finalmente possono immergersi di nuovo nelle vite dell’alta società inglese, tra abiti eleganti e scandali nascosti. La serie torna a far parlare di sé, con uno stile Regencycore che ispira anche le fashion addicted.

Cari gentili lettori, il glicine sta per tornare in fiore nei viali abitati dall’alta società inglese: è tutto vero, dopo quella che è parsa un’interminabile — e sofferta — attesa al nostro debole cuore, la quarta stagione di Bridgerton approda su Netflix proprio oggi, 29 gennaio, a partire dalle ore 9:00. I nuovi episodi avranno questa volta al centro le avventure amorose, e non solo, di un altro membro della nostra numerosa famiglia prediletta e, per il sommo dispiacere dei più curiosi, saranno editi in due parti di cui la seconda a partire dal prossimo 26 febbraio. Pertanto, dopo Daphne, Anthony e Colin a perdere la testa sarà Benedict, il fratello di certo più affine allo stile di vita libertino che ai doveri familiari: in particolare, pare che ad essergli fatale saranno un gran ballo e specialmente Miss Sophie Beckett, impersonata dall’attrice australiana Yerin Ha. 🔗 Leggi su Dilei.it

