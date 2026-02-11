Milano Cortina 2026 | Wierer un test positivo per l’Italia del biathlon e un banco di prova riuscito

Dorothea Wierer ottiene un quinto posto a Milano Cortina 2026, un risultato che fa ben sperare per le prossime Olimpiadi. La biathleta italiana si dice soddisfatta e vede il suo piazzamento come un buon test per la squadra azzurra in vista dell’appuntamento più importante del 2026. Per Wierer, l’esperienza accumulata e il risultato di questa gara sono un segnale positivo.

Wierer, un quinto posto che parla di esperienza: Milano Cortina 2026 guarda alle Olimpiadi. Dorothea Wierer ha espresso soddisfazione per il quinto posto ottenuto nelle recenti competizioni a Milano Cortina 2026, sottolineando come un risultato di questo tipo, alla sua età e con la sua esperienza, rappresenti un traguardo significativo. L’evento, parte della preparazione per le Olimpiadi invernali del 2026, ha offerto un importante banco di prova per atleti e organizzazione, attirando l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori. Un evento propedeutico alle Olimpiadi. La competizione di Milano Cortina 2026 ha visto la partecipazione di numerosi atleti internazionali, giunti in Italia per testare le condizioni operative e le infrastrutture in vista dei Giochi.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Anterselva, Dorothea Wierer si ferma a un passo dal podio nella gara di biathlon.

L’Italia conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Italia mai sul podio nell’individuale femminile di biathlon: neanche Wierer e Vittozzi hanno infranto il tabùIl piatto piange per l'Italia del biathlon al termine delle prime due gare individuali dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo l'ottimo ... oasport.it

Milano Cortina: Wierer, alla mia età un 5/o posto non è da buttareSono contenta. Sappiamo bene quanto il biathlon sia duro e quante atlete siano in grado di inserirsi nella lotta per il podio. Le sorprese, d'altronde, non mancano mai. (ANSA) ... ansa.it

