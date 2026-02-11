Biathlon 15 km donne Milano-Cortina 2026 | doppietta Francia Wierer quinta con rimpianto

La competizione di biathlon femminile per i 15 km a Milano-Cortina 2026 si è conclusa con una doppietta della Francia. Julia Simon e Lou Jeanmonnot hanno dominato la gara, lasciando le altre lontane. L'italiana Wierer si è piazzata quinta, con un po’ di rammarico per qualche errore di troppo. Sul podio è salita anche la bulgara Hristova, che ha conquistato il bronzo.

Doppietta francese con Julia Simon e Lou Jeanmonnot nell'Individuale femminile. Bronzo alla bulgara Hristova. Wierer quinta con rimpianti, Vittozzi lontana dal podio. L'Individuale femminile da 15 km di biathlon alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 parla francese. A imporsi è Julia Simon, oro con il tempo di 41:15.6, davanti alla connazionale Lou Jeanmonnot, staccata di 53"1. Completa il podio la bulgara Lora Hristova, terza a 1'04"5. Le francesi hanno fatto la differenza sugli sci: miglior tempo assoluto per Jeanmonnot, mentre Simon ha saputo costruire la vittoria con solidità e gestione nei quattro poligoni.

