LIVE Slittino Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Voetter Oberhofer in cima all’Olimpo!!

Questa sera Voetter e Oberhofer salgono di nuovo sul podio nel doppio dello slittino alle Olimpiadi 2026. A distanza di due anni dal loro ultimo successo in Coppa del Mondo, i due atleti italiani si sono confermati in cima alla classifica, portando a casa una vittoria che sembra uscita da un sogno. La gara è stata emozionante e ha visto i nostri protagonisti dominare, lasciando gli avversari a distanza. La loro performance è stata impeccabile, e ora sono in cima all’Olimpo dello sport olimpico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.20 Se è un sogno non svegliateci! Voetter ed Oberhofer tornano sul gradino più alto di un podio a 2 anni di distanza dall'ultimo successo in Coppa del Mondo. Le azzurre hanno atteso il momento perfetto per tornare a vincere. 19.18 Questa la classifica del doppio femminile: 1. Andrea Voetter Marion Oberhofer (Italia) 1:46.284 2. Dajana Eitberger Magdalena Matschina (Germania) 1:46.404 (+0.120) 3. Selina Egle Lara Michaela Kipp (Austria) 1:46.543 (+0.259) 4. Marta Robezniece Kitija Bogdanova (Lettonia) 1:46.796 (+0.512) 5. Chevonne Forgan Sophia Kirkby (USA) 1:47.

