Milano Cortina 2026 Italia dello slittino nella storia | il doppio femminile e maschile sono campioni olimpici

Le atlete italiane dello slittino fanno la storia a Cortina. Durante le Olimpiadi, le squadre femminili e maschili conquistano le medaglie d’oro nel doppio, portando il tricolore sul gradino più alto del podio. Le ragazze hanno dato il massimo, regalando un risultato che restera’ impresso nel ricordo di tutti.

Cortina, 11 febbraio 2026 – Straordinarie e storiche le ragazze dello slittino, nella gara del doppio femminile. Già decorate in Coppa del Mondo, Andrea Voetter e Marion Oberhofer (atlete dell’Esercito) hanno scritto la storia e hanno messo al collo l’oro della gloria a cinque cerchi, a Milano Cortina 2026. Sul budello di Cortina hanno scritto la storia con il tempo totale di 1’46?284. Hanno dominato tutte le gare preliminari, la semifinale e poi la decisiva finale, che ha portato l’Italia sul primo gradino del podio. Andrea segna un’altra partecipazione olimpica della carriera, mentre Marion è al debutto assoluto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Andrea Voetter e Marion Oberhofer scrivono un’altra pagina di storia dello sport italiano.

Milano-Cortina 2026 si avvicina e l’Italia conquista un’altra vittoria nello slittino.

