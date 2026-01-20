Sport del ghiaccio | dal curling allo short track tutti gli azzurri per Milano Cortina

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha annunciato la squadra di 87 atleti convocati per Milano Cortina, con 47 uomini e 40 donne. La selezione comprende diverse discipline, dal curling allo short track, rappresentando l’Italia in questa importante manifestazione invernale. Di seguito, un’analisi dettagliata degli atleti e delle discipline coinvolte, per conoscere meglio le rappresentative azzurre.

