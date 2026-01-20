Sport del ghiaccio | dal curling allo short track tutti gli azzurri per Milano Cortina

Da gazzetta.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha annunciato la squadra di 87 atleti convocati per Milano Cortina, con 47 uomini e 40 donne. La selezione comprende diverse discipline, dal curling allo short track, rappresentando l’Italia in questa importante manifestazione invernale. Di seguito, un’analisi dettagliata degli atleti e delle discipline coinvolte, per conoscere meglio le rappresentative azzurre.

Sono 87 gli azzurri convocati dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio: 47 uomini e 40 donne. Eccoli, disciplina per disciplina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sport del ghiaccio dal curling allo short track tutti gli azzurri per milano cortina

© Gazzetta.it - Sport del ghiaccio: dal curling allo short track, tutti gli azzurri per Milano Cortina

Leggi anche: Short Track: viaggio nelle lame che volano sul ghiaccio alla vigilia di Milano-Cortina 2026

Leggi anche: L’Italia del ghiaccio comincia bene. Short-track, curling e pattinaggio artistico rispondono ‘Presenti’ al primo appello della stagione

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

mostra l'arte del movimento - l'estetica degli sport invernali; Sesto nei giochi – La Voce della Città tra Cultura, Sport e Inclusione; Un buco nel ghiaccio: guai a Santa Giulia, aspettando i Giochi; Nuova Arena Santa Giulia a Milano: il bilancio del Test Event.

sport del ghiaccio dalMilano Cortina: da Fontana a Ghiotto, 87 azzurri per il ghiaccio - La Giunta Nazionale del Coni ha infatti deliberato oggi la squadra olimpica di Milano Cortina che conta su 87 azzurri (47 uomini e 40 donne). Nel pattinaggio di velocità spiccano i nomi di Davide ... ansa.it

sport del ghiaccio dalSappada capitale del ghiaccio: torna DolomIce, il festival dell’arrampicata invernale - A Sappada torna DolomIce: dal 17 al 25 gennaio la 7^ edizione del festival di arrampicata su ghiaccio. nordest24.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.