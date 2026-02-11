Milano-Cortina 2026 cos’è la cera fluorurata la sostanza costata la squalifica a due fondiste coreane

Due sciatrici sudcoreane sono state squalificate prima di entrare in gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Han Dasom e Lee Eui-jin sono state trovate positive alla cera fluorurata, una sostanza vietata che ha portato alla loro esclusione. Le due atlete non hanno nemmeno gareggiato, ma le loro squalifiche hanno fatto molto parlare. La questione riguarda l’uso di questa cera, che permette di migliorare le prestazioni ma è proibita per motivi di fair play. La disavventura delle coreane si

Due sciatrici della Corea del Sud, Han Dasom e Lee Eui-jin, hanno dovuto lasciare le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 prima ancora di gareggiare davvero. Il motivo? Una violazione che non ha nulla a che vedere con le sostanze dopanti tradizionali, quelle che gli atleti assumono per migliorare le proprie capacità fisiche. Qui parliamo di doping tecnologico: le due fondiste hanno utilizzato una particolare cera sugli sci, bandita dalle competizioni ufficiali perché dannosa per l'ambiente e la salute. La sostanza incriminata si chiama cera fluorurata, conosciuta nel mondo dello sci come "fluoro".

