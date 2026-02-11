Due coreane sono state squalificate alle Olimpiadi Invernali per la sostanza trovata sui loro sci

Due sciaticrici coreane sono state squalificate alle Olimpiadi Invernali dopo che i controlli hanno evidenziato sostanze non consentite sui loro sci. Le atlete sono state trovate positive grazie a sensori ottici sofisticati, chiamati Fluoro Tracker, che analizzano la composizione chimica della soletta prima della gara. È il primo caso di squalifica legata a questa tecnologia durante l’evento.

