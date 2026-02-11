Due coreane sono state squalificate alle Olimpiadi Invernali per la sostanza trovata sui loro sci

Due sciaticrici coreane sono state squalificate alle Olimpiadi Invernali dopo che i controlli hanno evidenziato sostanze non consentite sui loro sci. Le atlete sono state trovate positive grazie a sensori ottici sofisticati, chiamati Fluoro Tracker, che analizzano la composizione chimica della soletta prima della gara. È il primo caso di squalifica legata a questa tecnologia durante l’evento.

Le due sciatrici sono state scoperte attraverso un controllo effettuato tramite sofisticati sensori ottici (Fluoro Tracker) che analizzano la composizione chimica della soletta prima della partenza.

Due atlete sudcoreane sono state squalificate alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

