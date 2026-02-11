Milano-Cortina 2026 biatleta norvegese vince un bronzo e confessa il suo tradimento | Il mio errore più grande

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono state scosse da una notizia inattesa. Un’atleta norvegese ha conquistato un bronzo nel biathlon e, subito dopo, ha confessato di aver tradito il suo partner. La donna ha detto apertamente che quel tradimento è stato il suo errore più grande, lasciando tutti senza parole. La sua sincerità ha rapito l’attenzione più delle medaglie vinte, portando alla luce un lato personale che nessuno si aspettava di vedere durante una manifestazione così importante.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno appena vissuto uno dei momenti più incredibili e distanti dalla cronaca sportiva tradizionale. Ad Anterselva, durante la prova individuale di biathlon, il norvegese Sturla Holm Laegreid è riuscito a conquistare una splendida medaglia di bronzo. Tuttavia, una volta arrivato davanti ai microfoni della TV nazionale NRK, l’atleta ventottenne ha trasformato il momento della celebrazione in una confessione pubblica che ha gelato lo studio e i telespettatori. Mentre il connazionale Johan-Olav Botn festeggiava l’oro e il francese Perrot l’argento, Laegreid si è presentato visibilmente scosso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Dopo aver conquistato il bronzo nel biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Sturla Holm Laegreid ha fatto una rivelazione a sorpresa in diretta tv.

Lacrime in diretta tv a Milano Cortina.

