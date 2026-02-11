laegreid il biatleta norvegese vince il bronzo alle olimpiadi 2026 e confessa il tradimento in tv

Dopo aver conquistato il bronzo nel biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Sturla Holm Laegreid ha fatto una rivelazione a sorpresa in diretta tv. L’atleta norvegese ha confessato di aver tradito la sua ragazza, senza alcun filtro, davanti a milioni di spettatori. La scena ha scosso gli spettatori e lasciato tutti a chiedersi cosa succederà ora nella vita privata del campione.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 l’atleta di biathlon norvegese Sturla Holm Laegreid ha confessato in diretta di tv di aver tradito la sua ragazza, subito dopo aver vinto il bronzo. Il 28enne, che ha vinto la sua prima medaglia olimpica individuale nei 20 km di biathlon, ha ammesso di aver avuto una relazione tre mesi fa e l’ha definita “il mio più grande errore”. Laegreid ha aggiunto che è stata “la settimana peggiore della mia vita ” da quando ha raccontato della relazione alla sua ragazza, con cui era fidanzato da sei mesi. “C’è qualcuno con cui volevo condividerlo, ma che potrebbe non guardare”, ha detto all’emittente statale norvegese NRK. 🔗 Leggi su Lapresse.it

«Il mio unico modo per risolvere la situazione è dire tutto e mettere tutto sul tavolo, e sperare che lei possa ancora amarmi. L’ho fatto per lei, e ora per il mondo intero. » Sturla Holm Laegreid, biatleta norvegese di 28 anni, ha scioccato tutti poco dopo aver vinto - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Laegreid in lacrime dopo il bronzo, confessa un tradimento. Il biatleta norvegese: "Avevo un oro olimpico nella vita, poi il mio più grande errore". #ANSA x.com