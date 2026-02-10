Lacrime in diretta tv a Milano Cortina. L’atleta ha conquistato il bronzo nel biathlon, ma le emozioni si sono mescolate a una confessione inaspettata: ha ammesso di aver tradito la fidanzata. La scena ha colpito il pubblico, lasciando tutti senza parole.

(Adnkronos) – Lacrime in diretta tv, non solo per la medaglia di bronzo appena vinta nel biathlon a Milano Cortina. Grande stupore ad Anterselva quando la stella norvegese Sturla Holm Laegreid, che ha conquistato il bronzo nella gara individuale maschile di 20 km, ha confessato durante un'intervista a bordo pista di aver tradito la sua fidanzata e di essere affranto nonostante il podio olimpico. "Vincere la medaglia di bronzo alle Olimpiadi è qualcosa di enorme. È la mia prima medaglia olimpica. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato lungo il percorso. I tecnici che oggi hanno preparato gli sci, e tutta la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto.

© Ildifforme.it - Milano Cortina, vince il bronzo nel biathlon e confessa tradimento della fidanzata in tv

Dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi, l’atleta si apre in lacrime e confessa il tradimento alla fidanzata.

