A Milano, le indagini sui rapporti di Epstein trovano ripetutamente il loro filo conduttore. La città lombarda appare più di 3.100 volte nei documenti confiscati, collegata a volti e eventi legati allo scandalo. La vicenda coinvolge anche personaggi come Lesley Groff, la segretaria di Epstein, e si intreccia con viaggi tra Parigi, Miami e Malpensa, svelando un quadro di incontri e spostamenti che rispecchiano un vero e proprio “bacino di caccia” per il suo traffico di giovani.

Parigi-Milano andata e ritorno, ma anche Miami-Malpensa, volo e hotel compresi. Il nome della città lombarda fa capolino negli Epstein Files almeno 3100 volte e a questo si accompagnano quelli della segretaria di Epstein Lesley Groff e di N.M. (Natalia Molotkova), anche lei presente in almeno settemila messaggi nei quali si mostra come si occupasse principalmente della logistica e dei viaggi degli ospiti e delle ragazze che il Risiko di sesso e potere ordito da Epstein spostava come pedine in giro per il mondo. Poi, a fare base in Italia c’era qualcun altro, ovvero Jean-Luc Brunel, l’uomo che ha intrecciato la sua vita alla fortuna di modelle rese famose dalla sua agenzia, ma anche ai giochi orgiastici e alle pretese maniacali dell’amico americano, Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Milano "bacino di caccia" del Risiko sessuale di Epstein. Il ruolo di Brunel, morto suicida in cella a Parigi

