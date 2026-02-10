Il super caccia di Parigi e Berlino è morto fallito il programma franco-tedesco?

Il progetto del super caccia franco-tedesco Fcas sembra ormai arrivato al capolinea. Quattro fonti di Parigi e Berlino confermano che il programma è stato ufficialmente abbandonato. Una persona vicina a Emmanuel Macron aggiunge che è più probabile un annuncio sulla fine del progetto che un suo rilancio. La notizia mette fine a mesi di incertezze e discussioni sul futuro del velivolo.

Berlino ha fatto sapere che il progetto del nuovo caccia FCAS è ufficialmente morto.

La notizia ha il sapore di un colpo duro per l’Europa.

«Il super caccia franco tedesco è morto»: schiaffo della Germania alla Francia, Macron chiede spiegazioniLanciato nel 2017 da Angela Merkel ed Emmanuel Macron, il progetto coinvolge Francia, Germania e Spagna, con la partecipazione industriale di Dassault, Airbus ... thesocialpost.it

«Il super caccia franco tedesco è morto»: schiaffo di Berlino a Parigi. E Macron chiede spiegazioni a MerzPolitico conferma l'anticipazione del Corriere sullo strappo nell'asse franco-tedesco sul progetto per un nuovo caccia, il FCAS. Parigi e Berlino cercano di evitare una chiusura traumatica, e Merz sta ... msn.com

