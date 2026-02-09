Il super caccia franco tedesco è morto | schiaffo di Berlino a Parigi E Macron chiede spiegazioni a Merz

Berlino ha fatto sapere che il progetto del nuovo caccia FCAS è ufficialmente morto. La decisione sorprende Parigi, che ora chiede spiegazioni a Merz, leader tedesco. La polemica tra i due paesi si fa più forte e mette a rischio un’alleanza importante nel settore militare.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTEBERLINO - Il super caccia franco-tedesco FCAS «è morto». Manca solo l’annuncio. È quanto scrive Politico, dopo aver sentito diversi diplomatici e funzionari dei due Paesi. Si tratta del più importante progetto militare transfrontaliero dell’Unione europea (a cui partecipa anche la Spagna), noto come FCAS: l’obiettivo è costruire un cacciabombardiere di sesta generazione. Un «sistema di sistemi», come viene definito, in cui il jet è integrato con una serie di funzioni — attraverso il combat cloud — con droni, satelliti e altri sistemi d’arma, fino a farne una sorta di piattaforma aerea. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

