Trevisani gela Allegri | Vince chi ha la squadra più forte Spalletti gli è superiore
A poche ore dai grandi appuntamenti stagionali, il dibattito sulla qualità tecnica di Allegri si riaccende. Trevisani non risparmia battute e dice chiaramente che vince chi ha la squadra più forte, aggiungendo che Spalletti è superiore. La polemica si riaccende, alimentando le discussioni tra tifosi e analisti.
Il dibattito sulla caratura tecnica di Massimiliano Allegri torna a infiammare l’opinione pubblica a poche ore dai grandi appuntamenti stagionali. Il noto telecronista Riccardo Trevisani, intervenuto durante il podcast “Centrocampo” (in uscita domani), ha rilasciato dichiarazioni destinate a far discutere, mettendo a confronto il tecnico del Milan con i suoi colleghi più illustri. Sebbene riconosca la superiorità di Allegri rispetto a profili come Fonseca o Conceição, Trevisani ha tracciato una linea netta nei confronti dell’allenatore della Juventus: “Per me Allegri è peggio di Spalletti. Parecchio”. 🔗 Leggi su Milanzone.it
