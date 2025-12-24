Il mercato del Milan si prepara a nuovi investimenti, con l’obiettivo di rinforzare la rosa durante la sessione invernale. Oltre a un attaccante, la società sta valutando l’acquisto di un difensore centrale. Tra le varie opzioni, Tare ha le idee più chiare e si concentra su un profilo che possa contribuire alla solidità della difesa. La rosa rossonera si appresta a rafforzarsi per affrontare il prosieguo della stagione.

Il Milan prenderà, oltre che un attaccante, anche un difensore centrale per l'imminente sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo Igli Tare segue, in particolare, tre giocatori. Arriverà uno di questi a Milanello? Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mercato Milan, sul difensore Tare ha le idee chiare: tra i due ‘litiganti’, spunta …

Leggi anche: Mercato Milan, Allegri ha le idee chiare! Il tecnico lo vuole a gennaio, Tare e Furlani al lavoro per accontentarlo

Leggi anche: Tare ha le idee chiare, il Milan pesca in bianconero: bastano 15 milioni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calciomercato Milan, spunta un nome nuovo: è vecchio pupillo di Tare; Milan, mercato rimandato a gennaio: servono esperienza e gol per riparare agli errori estivi; Serie A, Calciomercato Milan – Tare ha in mano un rinforzo da urlo in difesa; Mercato Milan: Igli Tare ha due nuovi regali per far felice Max Allegri.

Mercato Milan, Allegri ha chiesto espressamente un difensore: ecco tutti i nomi sulla lista di Igli Tare - Mercato Milan, Allegri ha chiesto espressamente un difensore: ecco tutti i nomi sulla lista di Igli Tare Il mercato del Milan entra nel vivo della fase operativa. milannews24.com

Mercato Milan, Tare senza fretta: missione difensore partita, questa la formula dell’operazione - Mercato Milan, i rossoneri dopo Fullkrug compreranno anche un difensore centrale in prestito ma non hanno nessuna fretta Con l’affare Niclas Füllkrug ormai incanalato verso la chiusura (grazie al pres ... milannews24.com

Mercato Milan, torna di moda un vecchio pallino di Tare: il nuovo difensore può arrivare dalla Premier - Il Milan torna sulle tracce di un vecchio pallino di mercato: il nuovo difensore per Allegri arriverà dalla Premier League? spaziomilan.it