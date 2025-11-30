Infortunio Pulisic | novità molto importanti dall’allenamento del Milan Allegri spera

Verso Lazio-Milan di Coppa Italia: ultime novità sull'infortunio di Pulisic. Ecco come sta l'attaccante rossonero e cosa filtra su di lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Infortunio Pulisic: novità molto importanti dall’allenamento del Milan. Allegri spera

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? ALLEGRI (Post-Gara): "Sull’arbitro dico questo..." E su Pulisic (infortunio): "Lo scopriremo lunedì..." Chiarimenti dal mister. https://www.milannews24.com/conferenza-stampa-allegri-milan-lazio/ #Allegri #Pulisic #Milan #SkySport - facebook.com Vai su Facebook

#Pulisic out per infortunio: quando può tornare le ultime? Novità attese anche per #Gimenez #milan #MilanLazio #SempreMilan #SerieA Vai su X

Infortunio Pulisic, certa l’assenza contro la Lazio: quando rientra - Un altro stop per Pulisic: confermata l'assenza per la partita di domani contro la Lazio. Come scrive milanlive.it

Pulisic ci sarà contro la Lazio? Allegri ha preso una decisione molto importante sull’americano. Le ultime - I biancocelesti possono sorridere per l’assenza dell’americano Le sensazioni negative della vigilia sono diventate realtà: ... Segnala lazionews24.com

Infortunio Pulisic, salta l’amichevole con l’Ecuador/ Quanto dovrà rimanere fuori? - Oltre all’infortunio Pulisic sono già sette i giocatori che hanno dovuto lasciare i ritiri con le proprie nazionali per problemi fisici o che sono stati obbligati a rinunciarci già da prima delle ... Scrive ilsussidiario.net