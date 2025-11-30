Pisa Inter 0-2 Lautaro Martinez torna al gol e decide la gara con una doppietta Vetta momentanea per i nerazzurri in attesa di Roma Napoli
Pisa Inter 0-2, Lautaro Martinez decide la partita con una doppietta e sale al primo posto della classifica marcatori. Cos’è successo. L’Inter ottiene una vittoria fondamentale in trasferta contro il Pisa, chiudendo il match sullo 0-2. Il protagonista assoluto della serata è stato l’attaccante argentino Lautaro Martinez, autore di una doppietta che ha permesso alla squadra di Cristian Chivu di consolidare la propria posizione in campionato. Il primo gol arriva al 69?: Lautaro Martinez insacca il pallone nel sette di sinistra con una marcatura che sblocca la partita. Il raddoppio arriva all’83’ su assist di Nicolo Barella: l’argentino segna con un gran rasoterra dal limite dell’area, chiudendo definitivamente i conti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
