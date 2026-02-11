Milan Elliott dopo la cessione al club | il fondo entra nel London Stock Exchange Group

Elliott, l’ex proprietario del Milan, ha fatto un passo importante. Dopo aver ricevuto il rimborso del vendor loan da RedBird, il fondo di investimento entra ora nel London Stock Exchange Group, la società che gestisce la borsa di Londra. Una mossa che cambia gli equilibri e apre nuove prospettive per il fondo americano.

Elliott management corporation è il fondo americano ex proprietario del Milan, recentemente uscito dal club rossonero dopo che RedBird ha rimborsato il vendor loan grazie a un finanziamento sottoscritto con Comvest. Come riporta 'Reuters' la società statunitense ha acquisito una partecipazione nel London Stock Exchange Group, l'ente che gestisce la Borsa di Londra. L'operazione ha portato a un aumento del 2,3% dei titoli della società, ma al momento non è ancora nota l'esatta quota acquisita dall'holding statunitense. Secondo 'Financial Times' il fondo di Paul Singer starebbe promuovendo un programma di riacquisto delle proprie azioni, spingendo il gruppo a ridurre il divario rispetto alle concorrenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

