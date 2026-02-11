Milan De Winter suona la carica | L’obiettivo è il quarto posto poi è normale che ci pensi allo scudetto

De Winter del Milan ha parlato chiaramente: il suo obiettivo è il quarto posto in campionato. Il giocatore ha aggiunto che una volta raggiunta questa posizione, è naturale pensare anche allo scudetto. La squadra si prepara alla prossima sfida con la determinazione di sempre, puntando in alto.

Vlahovic Juve, pronto il rientro in campo? Ilic svela: «Lo rivedremo presto. Futuro? Ecco cosa penso» Vlahovic Milan, arrivano conferme! Il club rossonero segue da vicino il serbo: le ultime sul suo futuro Rinnovo Vergara, accordo vicino per il gioiello del Napoli? Ecco la situazione e i possibili scenari Cagliari, Pavoletti verso l’ultimo anno in rossoblù? Tra sogni, responsabilità e un futuro tutto da scrivere Inter, il video celebrativo per Lautaro Martinez è un caso! Ne parla anche l’Equipe, la ricostruzione – VIDEO Maglia Juve pre match 202627: spuntano i primi spoiler sul nuovo kit! L’indiscrezione – FOTO Vlahovic Juve, pronto il rientro in campo? Ilic svela: «Lo rivedremo presto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, De Winter suona la carica: «L’obiettivo è il quarto posto, poi è normale che ci pensi allo scudetto» Approfondimenti su Milan De Winter Milan, Di Stefano: “Scudetto? Non c’è un giocatore in squadra che non ci pensi, ma c’è un pericolo…” Abbiamo intervistato in esclusiva Peppe Di Stefano, inviato da anni sul campo per il Milan. Allegri vola basso: "L'obiettivo resta il quarto posto...". Poi un applauso: "Che bravo Jashari" Allegri si mantiene concentrato sulla qualificazione in Champions, sottolineando che il quarto posto rimane il principale obiettivo del Milan. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milan De Winter Koni De Winter dice che il Milan pensa al quarto posto ma crede allo scudettoL’influenza di Massimiliano Allegri nella carriera di Koni De Winter e i propositi del difensore del Milan per il futuro. A poche ore dalla sfida di campionato contro il Pisa, Koni De Winter, difensor ... notiziemilan.it De Winter: Allegri figura importante nella mia carriera. Scudetto? L'obiettivo è il quarto posto, però...Il difensore del Milan Koni De Winter è intervenuto ai microfoni di SportMediaset a poco più di 48 ore dalla sfida in programma venerdì sera alla Cetilar Arena contro ... milannews.it Cristiano Acerbi. The Verve · Bitter Sweet Symphony. In Milan for MilanoCortina2026 Olympic and Paralympic Winter Games Olympics @cristianoacerbi wears Anna Pia Berti Gioielli Arco della Pace braciere olimpico @castellosforzescomilano Ess - facebook.com facebook De Winter a Milan TV: "Como squadra forte, ma noi siamo il Milan. In difesa posso giocare ovunque" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.