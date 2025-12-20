Openda a DAZN | Da quando è arrivato Spalletti sono migliorato molto ho sentito tanto la sua fiducia e questo mi aiuta

L’attaccante della Roma, Openda, ha commentato il suo percorso sotto la guida di Spalletti. Prima della sfida contro la Juventus, ha sottolineato come il supporto e la fiducia dell’allenatore abbiano contribuito al suo miglioramento. Le sue parole evidenziano l’importanza di un rapporto positivo tra giocatore e allenatore nel percorso di crescita sportiva. Openda a DAZN: «Da quando è arrivato Spalletti sono migliorato molto».

Juventus, Openda è arrivato al J-Medical per le visite mediche | VIDEO - Medical per le classiche visite mediche, prima della firma che lo legherà al club bianconero. gianlucadimarzio.com

Juventus, Openda: "Tante opzioni in attacco, oggi sarà molto importante difendere bene" - Lois Openda, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Atalanta: "Ci sono molte opzioni in attacco, ci sono tanti buoni attaccanti e tutti stiamo lavorando ... tuttomercatoweb.com

#JuveBologna | #Spalletti a #DAZN: "Vincere qui è un gran merito. #Cabal è un cavallo. #Openda Potente, forte e attacca la profondità” - facebook.com facebook

#Spalletti a #DAZN: "Lo avevo detto anche alla dirigenza: questa settimana i ragazzi li avevo visti reattivi. C’era bisogno di una vittoria che dava tranquillità, spero che ora si dia continuità a questa prestazione. #Cabal È un cavallo, ha gamba e forza, fa 100 m x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.