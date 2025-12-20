Openda a DAZN | Da quando è arrivato Spalletti sono migliorato molto ho sentito tanto la sua fiducia e questo mi aiuta

20 dic 2025

L’attaccante della Roma, Openda, ha commentato il suo percorso sotto la guida di Spalletti. Prima della sfida contro la Juventus, ha sottolineato come il supporto e la fiducia dell’allenatore abbiano contribuito al suo miglioramento. Le sue parole evidenziano l’importanza di un rapporto positivo tra giocatore e allenatore nel percorso di crescita sportiva. Openda a DAZN: «Da quando è arrivato Spalletti sono migliorato molto».

Openda a DAZN: «Da quando è arrivato Spalletti sono migliorato molto». Le parole dell’attaccante bianconero prima della sfida tra Juve e Roma. Lois Openda è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Juventus e Roma. Le parole dell’attaccante bianconero. Juve Roma LIVE, l’avvicinamento al big match dell’Allianz Stadium: un’assenza dell’ultima ora! Le novità sulle scelte di Spalletti OPENDA – « Sono migliorato da quando è arrivato Spalletti. Mi sono allenato molto per migliorare le cose che posso fare meglio sul campo con i miei allenatori. Mi hanno dato la confidenza. Mi ha dato tanto per migliorare come giocatore in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

