Roma-Milan 1-1 | Allegri e De Winter in conferenza stampa

Dopo il pareggio tra Roma e Milan nel 22º turno di Serie A, si sono svolte le consuete conferenze stampa post-partita. Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha analizzato i punti salienti della gara, evidenziando gli aspetti tattici e le decisioni prese durante l'incontro. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1, offrendo spunti di riflessione sulla prestazione delle due squadre e sulle prospettive future.

Terminato il match tra Roma e Milan, valido per il 22esimo turno di Serie A. A parlare della gara è stato il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri. Queste le sue parole: “Nel primo tempo la Roma ha preso il sopravvento, abbiamo sbagliato palle in uscita. Maignan ha fatto parate importanti, il secondo tempo invece abbiamo controllato di più. Abbiamo pareggiato contro una diretta concorrente quindi bene così e abbiamo guadagnato un punto sul Napoli. Pensiamo una partita alla volta, l’obietto del Milan è entrare nelle prime quattro. Anche per i giovani ci vuole tempo, con molta calma, teniamo i piedi per terra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Milan verso Roma: Allegri valuta De Winter, dubbi sugli esterniIl Milan si avvicina alla sfida contro la Roma con alcune incognite in formazione.

La conferenza stampa di Allegri pre Roma-Milan in diretta | Live NewsAlle ore 12:00, presso il centro sportivo di Milanello, si tiene la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Roma-Milan, gara valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026.

Milan-Roma 1-0: gol e highlights | Serie A

