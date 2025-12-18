Nkunku e De Winter impresentabili! Napoli-Milan 2-0 | datemi Thiago Silva!

Un Napoli convincente si impone sul Milan con un 2-0 deciso da Nkunku e De Winter, protagonisti di alcune ingenuità. La partita si è rivelata altalenante, tra luci e ombre per entrambe le squadre. Nel video il commento completo e analisi delle dinamiche di questa sfida.

Milan, turnover di coppa: contro il Lecce tocca a Nkunku, De Winter e... Maignan - Così parlava Massimiliano Allegri il 16 agosto, alla vigilia dei trentaduesimi contro il Bari, prima partita della sua seconda esperienza al Milan ... gazzetta.it

NKUNKU E DE WINTER IMPRESENTABILI! ? NAPOLI-MILAN 2-0 ??? DATEMI THIAGO SILVA! ?

Voti #NapoliMilan Milan Maignan 3; Tomori 5.5 De Winter 4.5 Pavlovic 6.5; Saelemaekers 6.5 Loftus-Cheek 6 Jashari 5.5 Rabiot 6 Estupinan 5.5; Nkunku 4.5 Pulisic 5 Subs Fofana sv Athekame sv Modric sv Arb. Zufferli 5.5: molti dubbi sulla gestione cartellini x.com

L’attesa per Napoli-Milan sta per finire, ecco la formazione ufficiale schierata da Max Allegri (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinian; Nkunku, Pulisic #NapoliMilan #SpazioMilan - facebook.com facebook

