Thiago Silva | Mi chiamano Thiago Button Ancelotti mi disse di guardare Maldini | lì ho cambiato mentalità

Thiago Silva, a 41 anni, continua a stupire nel calcio, sognando di disputare il suo ultimo Mondiale con il Brasile prima di intraprendere la carriera da allenatore. Ricordando gli insegnamenti di Ancelotti e il suo passato, il difensore brasiliano riflette sulla sua crescita e sulle sfide che lo attendono, mantenendo alta la passione per il calcio.

Thiago Silva a 41 anni sogna di giocare l’ultimo Mondiale con il Brasile, prima di diventare allenatore. L’intervista a L’Equipe. L’intervista a Thiago Silva. Nove anni fa, a Belo Horizonte, ci hai detto: “Spero di giocare fino ai 40 anni, come Maldini”. Non era uno scherzo: «Con il Fluminense abbiamo parlato di Paolo Maldini e del mio finale di carriera. L’idea di giocare il più a lungo possibile è nata quando sono arrivato al Milan nel 2009. Maldini stava giocando i suoi ultimi sei mesi, e non ero ancora idoneo per giocare. Ma Carlo Ancelotti mi ha chiesto di essere presente a tutte le partite per osservare da vicino Maldini. Ilnapolista.it

