Il Bournemouth riscatta Jimenez | può entrare nella top 10 delle cessioni record del Milan

Il Bournemouth ha deciso di riscattare Jimenez, portando nelle casse del Milan un incasso che potrebbe arrivare fino a 25,5 milioni di euro, bonus inclusi. La società inglese ha esercitato l’opzione di acquisto, rendendo ufficiale il trasferimento e aprendo così un nuovo capitolo nella carriera del giocatore.

Il Bournemouth ha ufficialmente esercitato l'opzione di riscatto per Alex Jimenez, portando nelle casse del Milan un incasso che, bonus inclusi, potrebbe raggiungere i 25,5 milioni di euro. L'operazione, conclusa nella finestra di calciomercato di febbraio 2026, segna una svolta significativa nella storia delle cessioni del club rossonero, con il potenziale di scalare le posizioni della classifica dei trasferimenti più remunerativi. Il giocatore, già in prestito alla squadra inglese nella stagione precedente, si lega ora al Bournemouth a titolo definitivo, sancendo la fine della sua avventura in maglia rossonera.

