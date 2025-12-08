Roma, 8 dicembre 2025 – Passo avanti sull’accoglienza dei migranti secondo regole comuni in Europa. I ministri degli Interni dell'Ue hanno raggiunto l 'accordo sui regolamenti sui Paesi d'origine sicuri e i Paesi terzi sicuri. Ora andrà negoziato con il Parlamento europeo per arrivare all'approvazione definitiva. Il nuovo regolamento che rivede il concetto di Paese terzo sicuro – spiega il Consiglio in una nota – amplierà le circostanze in cui una domanda di asilo può essere respinta per inammissibilità. Il Consiglio ha inoltre completato un importante elemento del Patto sulla migrazione e l'asilo del 2024, concordando il primo elenco comune dell'Ue di Paesi di origine sicuri, che consentirà agli Stati membri di trattare le domande di protezione internazionale in modo più rapido. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Accordo Ue sui Paesi di origine e “terzi sicuri” per i migranti: verso nuove regole su asilo e rimpatri