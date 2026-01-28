Guerra a Islam migranti sinistra e ong | l’internazionale nera alla corte di Israele

Questa mattina a Gerusalemme si è aperta la Conferenza internazionale per combattere l’antisemitismo. Al centro dell’attenzione, il problema degli attacchi e delle tensioni tra Israele e i gruppi che si oppongono allo stato ebraico. La discussione si è subito spostata su migranti, sinistra e ong, che vengono spesso dipinti come parte di un fronte “nero” contro Israele. Durante l’evento, è stato anche premiato postumo Charlie Kirk, l’influencer americano di estrema destra ucciso lo scorso settembre. La conferenza prosegue con

Sovranismi Le ultradestre riunite a Gerusalemme e intorno al modello israeliano: supremazia bianca, islamofobia, fortezze anti-migranti e attacco alla cosiddetta ideologia "woke". L'antisemitismo non c'entra niente

