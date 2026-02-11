Michela atleta e medico Una campionessa alle Olimpiadi

Michela, atleta e medico, si è distinta nelle competizioni internazionali di apnea. La campionessa ha stabilito il record del mondo nel 2025 in apnea dinamica con attrezzi e ha conquistato l’oro ai ultimi Giochi di Parigi nel 2024, sempre in apnea dinamica senza attrezzi. Si è anche classificata quarta ai World Games di Chengdu, in Cina.

Rovigo, 11 febbraio 2026 Record del mondo 2025 in apnea dinamica con attrezzi; medaglia d'oro 2024 in apnea dinamica senza attrezzi; quarta classificata ai World Games di Chengdu (Cina) nella specialità apnea dinamica con attrezzi. E' il curriculum d'oro della dottoressa Michela Dal Bianco, dipendente dell'Asl 5 (coadiutore amministrativo nel Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario Sanità Animale), atleta paralimpica di apnea che è stata scelta per portare i colori del Polesine e della nostra azienda sanitaria a Milano-Cortina 2026. La nostra atleta, ambasciatore della prevenzione, è intervenuta all'evento organizzato dalla Regione del Veneto in programma nei giorni scorsi al Dolomiti Cortina Lounge, appuntamento dedicato alla presentazione del report sulle azioni e strategie di prevenzione attivate in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026.

