Mi taglio i capelli se lo United vince 5 partite | niente barbiere per 500 giorni

Dopo quasi 500 giorni, Frank Illet si avvicina a tagliarsi i capelli. La sua promessa era semplice: non farlo finché il Manchester United non vincesse cinque partite di fila. Ora manca poco, e l’attesa si fa sentire.

(Adnkronos) – “Non mi taglio i capelli finché il Manchester United non vince 5 partite di fila”. Dopo 493 giorni, Frank Illet avrebbe potuto centrare l’obiettivo. I red devils, reduci da 4 vittorie consecutive, sono scesi in campo a Londra contro il West Ham. E hanno pareggiato 1-1, evitando la sconfitta in extremis con il gol di Sesko. Striscia di vittorie interrotta, niente cinquina dopo il poker e per Mr Illet si profilano altre settimane da capellone. Il tifoso dei red devils è diventato un personaggio social, con oltre 1,3 milioni di follower su Instagram, grazie alla sua scommessa. Niente barbiere e niente macchinetta finché lo United non conquista 5 successi consecutivi.🔗 Leggi su Seriea24.it

Approfondimenti su Manchester United

Un tifoso ha messo in gioco una scommessa insolita: non si taglierà i capelli finché il Manchester United non vincerà cinque partite di fila.

Questa sera il Manchester United non va oltre un pareggio contro il West Ham.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

MANCHESTER, PESSIMA NOTIZIA PER I BARBIERI INGLESI!

Ultime notizie su Manchester United

Argomenti discussi: Non mi taglio i capelli da 493 giorni per il Manchester United, stasera per il tifoso cambia tutto? La scommessa; Non mi taglio i capelli se lo United non vince 5 partite consecutive. Dopo 493 giorni, ecco la trasformazione del super tifoso Frank Ilett; Il tifoso del Manchester United ora può sperare di tagliarsi i capelli: è a tre giorni dall'obiettivo; Non mi taglio i capelli se lo United non vince 5 partite, la scommessa virale del tifoso.

«Non mi taglio i capelli se lo United non vince 5 partite consecutive». Dopo 493 giorni, ecco la trasformazione del super tifoso Frank IlettIl Manchester United potrebbe finalmente sfatare un tabù. I Reds Devils, da quando è arrivato Carrick in panchina, hanno conquistato 12 ... msn.com

Il Manchester United si ferma a 4 vittorie di fila: niente taglio di capelli per FrankNiente da fare: il taglio di capelli è nuovamente rimandato, e stavolta proprio sul più bello. Il Manchester United era arrivato a infilare una striscia di 4 vittorie di fila e quando la quinta sembra ... sport.sky.it

“Mi taglio i capelli se lo #United vince 5 partite di fila” Sembrava la volta buona. 4 vittorie consecutive. Poi… 1-1 al 96’ contro il #WestHam Niente cinquina. Niente barbiere. E da 500 giorni, i capelli continuano a crescere La 'reaction' ai momenti salienti d - facebook.com facebook

Il #ManchesterUnited pareggia 1-1 contro il #WestHam. Nel finale allo United restavano meno di due minuti per completare la rimonta e regalare al nuovo tifoso virale Frank #Ilett il tanto atteso taglio di capelli, ma il pareggio ha congelato tutto. #calcionews x.com