Mhops 2026 | al MOG birrifici italiani d' eccellenza cucine dal mondo e laboratori a tema

Da giovedì 19 a domenica 22 febbraio, al MOG Mercato Orientale di Genova torna Mhops, la fiera dedicata alla birra artigianale di alta qualità. Quest’anno ci saranno anche cucine dal mondo e laboratori a tema, per offrire un’esperienza completa agli appassionati. L’evento è organizzato in collaborazione con Scurreria Beer & Bagel, che porterà nuove proposte e degustazioni. La manifestazione si conferma come un punto di riferimento per chi vuole scoprire le eccellenze del settore e assaporare birre innovative.

