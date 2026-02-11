Mhops 2026 | al MOG birrifici italiani d' eccellenza cucine dal mondo e laboratori a tema
Da giovedì 19 a domenica 22 febbraio, al MOG Mercato Orientale di Genova torna Mhops, la fiera dedicata alla birra artigianale di alta qualità. Quest’anno ci saranno anche cucine dal mondo e laboratori a tema, per offrire un’esperienza completa agli appassionati. L’evento è organizzato in collaborazione con Scurreria Beer & Bagel, che porterà nuove proposte e degustazioni. La manifestazione si conferma come un punto di riferimento per chi vuole scoprire le eccellenze del settore e assaporare birre innovative.
Da giovedì 19 a domenica 22 febbraio, al MOG Mercato Orientale Genova torna MHOPS, la manifestazione dedicata alla birra artigianale d’eccellenza, organizzata in collaborazione con Scurreria Beer & Bagel. Giunto alla sua quarta edizione, anno dopo anno, l’evento si conferma come uno degli.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Approfondimenti su Mhops 2026
Spettacoli, concerti, artigianato e cucine dal mondo: torna il villaggio natalizio di Music for Peace
Al Mog il 2026 si apre con tre mesi di eventi tra cucina, cultura e condivisione
Al Mercato Orientale di Genova, il 2026 inizia con un calendario di eventi che si svolgono da gennaio a marzo, focalizzati su cucina, cultura e condivisione.
Ultime notizie su Mhops 2026
Argomenti discussi: Mhops 2026: a Genova la birra artigianale incontra la buona cucina; Mhops 2026, a Genova la birra artigianale incontra la buona cucina; MHOPS torna a Genova: dal 19 al 22 febbraio degustazioni dedicati alla birra artigianale.
Mhops 2026, a Genova la birra artigianale incontra la buona cucinaMhops 2026, a Genova la birra artigianale incontra la buona cucina ... msn.com
Al MOG Mercato Orientale Genova torna dal 19 al 22 febbraio MHOPS, l’evento dedicato alla birra artigianale con degustazioni, cucine provenienti da tutto il mondo e laboratori sulle tecniche di spillatura. Scopri di più su goamagazine.it - facebook.com facebook
Mog Mercato Orientale Genova, 19-22 febbraio: torna MHOPS, dedicata alla birra artigianale d’eccellenza liguria.bizjournal.it/2026/02/03/mog… x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.