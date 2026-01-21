Al Mog il 2026 si apre con tre mesi di eventi tra cucina cultura e condivisione

Al Mercato Orientale di Genova, il 2026 inizia con un calendario di eventi che si svolgono da gennaio a marzo, focalizzati su cucina, cultura e condivisione. Questa iniziativa mira a valorizzare il mercato coperto più antico della città, rendendolo un punto di incontro vivo e partecipato, in grado di offrire spazi di scoperta e socializzazione per tutta la comunità.

Il Mog Mercato Orientale Genova accompagna la città verso la primavera con un ricco calendario di eventi che, da gennaio a marzo 2026, trasforma il mercato coperto più antico di Genova in un luogo sempre più vivo, vissuto, partecipato e aperto alla scoperta. Cucina, lettura, benessere.

