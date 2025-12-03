Spettacoli concerti artigianato e cucine dal mondo | torna il villaggio natalizio di Music for Peace

Da venerdì 5 a martedì 23 dicembre torna “Che Stella”, il Villaggio di Natale di tutti e per tutti a cura di Music for Peace: previsto come sempre un calendario ricco di proposte e attività in via Balleydier 60. La grande novità del 2025 è la pista di pattinaggio sul ghiaccio.Tantissimi gli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Degustazioni, concerti e spettacoli! - facebook.com Vai su Facebook

Il weekend dell’Immacolata porta tre giorni di festa a #Venezia e #Mestre! Dal 6 all’8 dicembre la città si accende con piste di pattinaggio, mercatini, spettacoli, concerti e installazioni luminose nell’ambito di “Venezia. It’s Christmas Time”. ? Le piste di Ca Vai su X

Spettacoli, concerti, artigianato e cucine dal mondo: torna il villaggio natalizio di Music for Peace - Da venerdì 5 a martedì 23 dicembre torna “Che Stella”, il Villaggio di Natale di tutti e per tutti a cura di Music for Peace: previsto come sempre un calendario ricco di proposte e attività in via ... Segnala genovatoday.it

Spettacoli in Italia, il rapporto Siae: il pubblico torna al cinema, ma i concerti pop battono tutti - ROMA – Il cinema si conferma il settore dello spettacolo che rappresenta la fetta più importante in Italia (l’81%) ma con solo il 29% di pubblico e il 13% della spesa, mentre è la musica dal vivo e in ... Si legge su repubblica.it