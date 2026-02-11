Mezzogiorno | 5 milioni per progetti contro la povertà abitativa aperto il bando Benvenuti a casa

La Fondazione con il Sud ha aperto un bando da cinque milioni di euro per finanziare progetti che aiutino le persone a uscire dalla povertà abitativa nel Meridione. Chi ha idee concrete può presentare le proprie proposte, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di chi vive in difficoltà. La scadenza per partecipare è vicina, e molti sperano che questa occasione possa portare aiuti concreti sul territorio.

Un bando da cinque milioni di euro è stato lanciato dalla Fondazione con il Sud per sostenere progetti mirati alla riduzione della povertà abitativa nel Mezzogiorno d'Italia. L'iniziativa, denominata "Benvenuti a casa", si rivolge alle organizzazioni del Terzo settore operanti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, offrendo loro la possibilità di presentare proposte progettuali entro il 28 maggio 2026. L'obiettivo è affrontare una problematica sociale persistente, fornendo risposte concrete a chi si trova in condizioni di vulnerabilità abitativa. La seconda edizione del bando "Benvenuti a casa" rappresenta un segnale importante per le regioni meridionali, dove la questione della povertà abitativa rimane una sfida complessa e articolata.

