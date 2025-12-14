Chiusa Porta Genova apre Scalo Romana | domenica 14 dicembre il battesimo dei treni vestiti da metropolitana di superficie

Domenica 14 dicembre 2025 segna un nuovo capitolo nel trasporto milanese con l'inaugurazione della stazione di Scalo Romana, che sostituisce la storica Porta Genova. Questa transizione rappresenta un importante cambiamento nel sistema di mobilità della città, offrendo nuovi servizi e opportunità ai pendolari e visitatori.

Milano, 14 dicembre 2025 –  Chiude i battenti la storica stazione di Porta Genova, apre le porte quella di Porta Romana. strategicamente collocata a ridosso del Villaggio olimpico. Anzi, per la precisione, Scalo Romana com’è stata rinominata adesso la fermata. Che oggi, domenica 14 dicembre, torna in servizio ed entra a far parte di quella che si può definire una nuova linea di metropolitana di superficie sul modello delle S Bahn tedesche.   Terminati i lavori di rinnovo della stazione ora Milano Scalo Romana, 14 Dicembre 2025, AnsaAndrea Fasani La cintura rinforzata . La cintura ferroviaria sud, in altre parole, ora rinforzata dal passaggio di tre linee: la tradizionale S9 che già transitava da Porta Romana, a cui si aggiungono la nuova S19 e la linea regionale che da Mortara e Vigevano fino a venerdì raggiungeva Porta Genova. Ilgiorno.it

