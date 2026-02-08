il sabato nero tre valanghe sulle alpi morti quattro escursionisti

Il weekend si trasforma in tragedia sulle Alpi. Tre valanghe si sono staccate in diverse zone, portando alla morte di quattro escursionisti. La neve fresca attirava gli appassionati di sci alpinismo e freeride, ma il rapido aumento delle temperature ha scatenato le slavine. Ora le squadre di soccorso cercano ancora eventuali dispersi.

Tanta neve fresca in quota, un richiamo per gli appassionati di sci alpinismo e di freeride, ma poi le temperature si sono rialzate improvvisamente. Una combinazione pericolosa in questi giorni sulle Alpi dove le valanghe stanno provocando una lunga serie di incidenti, molti dei quali fatali. Solo ieri sono quattro le persone che hanno perso la vita sotto una coltre di neve in poche ore fra Lombardia e Trentino. Il primo incidente è avvenuto a Bellamonte, vicino Predazzo, in Trentino. Una valanga di grosse dimensioni ha travolto nella mattinata un gruppo di quattro persone. Tre sono state estratte senza problemi.

Tre persone sono morte e altre sono rimaste ferite tra Lombardia e Trentino a causa di valanghe.

Le ultime ore portano un bilancio pesante sulle Alpi.

