Mainoo al Napoli novità di Repubblica | cosa può succedere nelle prossime settimane

Il Napoli valuta la possibilità di accelerare l'acquisto di Kobbie Mainoo dal Manchester United a causa dell'emergenza infortuni a centrocampo. Secondo quanto riportato da Repubblica, nelle prossime settimane potrebbe esserci una svolta nella trattativa, con l'obiettivo di rafforzare la rosa già a partire dal mercato di gennaio.

L’emergenza infortuni a centrocampo potrebbe spingere il Napoli ad accelerare la trattativa con il Manchester United per portare Kobbie Mainoo in azzurro già a gennaio. La volontà dei partenopei è acquistare il talentuoso classe 2005 in prestito. Napoli, passi avanti per Mainoo: può arrivare in prestito. La lista degli infortunati, in casa Napoli, è decisamente lunga. Inoltre, come più volte ribadito da Antonio Conte, coloro che sono attualmente fermi ai box lo saranno ancora per molto tempo. La situazione più critica riguarda il centrocampo, che deve fare i conti con numerose assenze. Frank Anguissa non rientrerà prima di gennaio, mentre Kevin De Bruyne e Billy Gilmour potrebbero rivedersi in campo a metà febbraio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it