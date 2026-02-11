Meteo | Ciclone di San Valentino sull’Italia maltempo ad oltranza

Questa mattina l’Italia si sveglia sotto un cielo grigio e nuvoloso. La perturbazione arrivata nella notte continuerà a portare pioggia e vento forte su molte regioni, in particolare al Sud e sulle zone tirreniche. Le condizioni meteo restano instabili e il maltempo non dà tregua, con fenomeni che si intensificano in alcune aree. La situazione resta sotto controllo, ma gli esperti avvertono di possibili ulteriori criticità nel corso della giornata.

Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: "La lunga fase instabile che da settimane interessa lo Stivale non accenna a finire. Un nuovo intenso vortice depressionario è atteso nel weekend degli innamorati, seguito a sua volta da altre perturbazioni che, anche nella settimana successiva, potrebbero rinnoveranno il maltempo in molte zone della Penisola" "L'ennesima perturbazione, giunta nella notte, rinnoverà nel corso di oggi il maltempo su gran parte dello Stivale, con fenomeni a tratti intensi sulle regioni tirreniche, specie meridionali". Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, che spiega: "Nella giornata di giovedì il fronte tenderà lentamente a muoversi verso Levante, portando ancora rovesci e temporali diffusi al Centro-Sud, ma con tendenza a un graduale miglioramento.

