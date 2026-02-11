Meteo Avellino 11 febbraio 2026 | previsioni pioggia temperature e vento

A Avellino, l’11 febbraio 2026, il cielo si presenta molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata. Sono previste deboli piogge che dovrebbero smettere in serata, lasciando spazio a qualche schiarita. Le temperature saranno basse e il vento si farà sentire. La giornata si prospetta abbastanza grigia e umida.

Ad Avellino, l'11 febbraio 2026, secondo quanto riportato da 3BMeteo.it, il cielo sarà prevalentemente molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge destinate ad attenuarsi nelle ore serali, seguite da parziali schiarite. Le precipitazioni complessive sono stimate intorno ai 10 mm.

