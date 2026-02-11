Messina Oteri | nessuna ordinanza di Basile contro il traffico pesante a Contesse
A Messina, le tensioni sul traffico pesante a Contesse aumentano. Oteri smentisce le voci di un’ordinanza contro i camion e accusa il sindaco Basile di non muoversi. La zona resta sotto pressione, ma al momento non ci sono interventi ufficiali per regolare il traffico.
Contesse sotto assedio: la denuncia di Oteri accusa il sindaco Basile di immobilismo sul traffico pesante. La frazione di Contesse, nel comune di Messina, si trova a fronteggiare una situazione di crescente disagio a causa del traffico pesante generato dai lavori di raddoppio ferroviario tra Giampilieri e Fiumefreddo. A sollevare il problema con forza è Cosimo Oteri, capogruppo di Lega-Prima l’Italia al Comune di Messina, che denuncia una colpevole inazione da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile. La questione, secondo l’esponente politico, non è solo di disagi quotidiani per i residenti, ma anche di sicurezza pubblica potenzialmente a rischio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Messina Contesse
Petizione contro la pista ciclabile del centro: Oteri e “Prima Messina” chiedono un’alternativa sicura
È stata avviata una petizione online promossa dal comitato “Prima Messina” e sostenuta dal consigliere comunale Cosimo Oteri.
Il raddoppio e l'invasione dei Tir, il sindaco Basile invoca il rispetto delle regole e conferma: "Il deposito di Contesse chiuderà"
Il sindaco Federico Basile torna a parlare e si mostra deciso a mettere fine al caos dei Tir a Contesse.
