Petizione contro la pista ciclabile del centro | Oteri e Prima Messina chiedono un’alternativa sicura

È stata avviata una petizione online promossa dal comitato “Prima Messina” e sostenuta dal consigliere comunale Cosimo Oteri. La richiesta mira a rivedere la pista ciclabile recentemente realizzata nel centro della città, proponendo un’alternativa che garantisca maggiore sicurezza per tutti. La petizione, disponibile sulla piattaforma Change, invita le istituzioni a valutare soluzioni più adeguate alle esigenze dei cittadini.

Una petizione online per sollecitare una revisione della pista ciclabile realizzata nel centro di Messina è stata lanciata ieri dal comitato cittadino “Prima Messina”, con il sostegno del consigliere comunale della Lega Cosimo Oteri, ed è attiva sulla piattaforma Change.org. Fino a questa mattina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

